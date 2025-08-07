На Украине обвинили копейку в невозможности разрыва связей с Москвой

Копейку на Украине нужно переименовать, поскольку ее название до сих пор объединяет Киев с Москвой, Минском и Тирасполем.

Об этом заявил глава украинского Национального банка (НБУ) Андрей Пышный в интервью агентству «РБК-Украина».

«Копейка — это кусок Москвы, который у нас остается в кармане, на наших ценниках, а главное — в голове. <...> [Копейка] объединяет нас с ней (Москвой — «Газета.Ru»), Минском и Тирасполем. Потому что больше нигде нет копейки как разменной фракции национальной валюты », — сказал глава НБУ.

Пышный добавил, что Верховная рада до сих пор не приняла законопроект, в рамках которого копейку переименуют в шаги. По его словам, сегодня в обращении на Украине находятся 1,4 млрд монет номиналом 50 копеек.

О переименовании копеек на Украине Пышный заявил в начале апреля. По его словам, Нацбанк планирует вернуть историческое название «шаги» для разменных монет, которые использовались на территории республики в XVI–XVII веках, когда страна входила в состав Речи Посполитой. Регулятор обосновывает эту инициативу необходимостью восстановления исторической справедливости и процесса «дерусификации».