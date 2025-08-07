Пошлины Трампа: как «миллиарды потекут в США»

С сегодняшнего дня в США начинают действовать новые таможенные сборы на товары, ввозимые из стран Европейского союза и еще примерно семидесяти государств. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social незадолго до полуночи по времени Вашингтона, сообщает «Bild на русском».

Как указал Трамп, «это произойдет сейчас». По его словам, «миллиарды долларов потекут в США». Речь идет о странах, которые, как указал американский президент, «много лет использовали» США и «смеялись» над ними.

В соответствии с решением, принятым президентом США, на большинство товаров, импортируемых из стран Европейского союза, будет установлена пошлина в размере 15%. Для других государств ставки варьируются от 10 до 50%.

По словам американского лидера, причиной такого решения стали «торговые дефициты», которые, по его мнению, представляют угрозу для национальной безопасности. Поэтому, по его словам, в Соединенных Штатах объявлен «национальный кризис», который оправдывает столь жесткие меры. Однако с юридической точки зрения аргументация президента вызывает вопросы.