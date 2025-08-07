В Москве резко подорожали яблоки

В среднем килограмм яблок в Москве стоит 241 рубль, что на 38% больше, чем в прошлом году. Это данные центра агробизнеса «АБ-Центр». В среднем по стране в июле средняя цена яблок увеличилась по сравнению с прошлым годом на 14%, составив 187 рублей за килограмм. Таковы данные «Эвотор», которые приводит Forbes.

Среди причин — прошлогодний неурожай, дожди в этом сезоне и рост издержек, например, зарплат. Но главный фактор — выросший спрос, рассказал Бизнес ФМ гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов:

— Это повышение спроса, причем существенное, притом что производство осталось на уровне годичной давности. Все мы помним, когда курс валют изменился, цены на фрукты в этой связи выросли, и потребитель в большей степени переключился на российское яблоко, то есть яблоко спасало ситуацию. Далее новый виток повышения спроса — это конец весны, начало лето, когда косточковые подорожали — вишня, черешня, слива, как импортная продукция подорожала, так и российская, потому что был неурожай. И опять же, население переключалось в большей степени на яблоки. А потом еще происходили структурные изменения на рынке яблок, что также добавило к их стоимости. Например, в Центральной России в прошлом году собрали около 60 тысяч тонн яблок, а до этого 300 тысяч тонн — то есть неурожай. Соответственно, дополнительные затраты на логистику, чтобы привозить больше яблок из южных регионов страны. Тогда на юге, к счастью, сбор, напротив, вырос, и в среднем по России, конечно, мы все равно увидели ту же самую цифру в 1,8 млн тонн.

— Действительно ли сейчас везут яблоки из ЮАР?

— Из ЮАР везут в том числе. Везут яблоки и из Грузии, и из Чили даже везут, из Китая. Основа яблок — это Азербайджан, Сербия, Молдавия, вот эти страны больше всего яблок нам в настоящее время поставляют. Если бы импортных яблок не было, то цена была бы выше на 30%, вот такая была бы цена, если бы не было импортного яблока.

Из-за повышения цен на яблоки, а также роста затрат на логистику, зарплаты и упаковку может подорожать и сидр примерно на 20%. Об этом пишет издание Shoppers. Президент Союза производителей традиционного сидра Алексей Небольсин отметил, что цены на так называемые «технические» яблоки растут второй год подряд. Если в прошлом году они выросли с 11 до примерно 20 рублей за килограмм, то сейчас хозяйства предлагают цены на яблоки нового урожая за 25-30 рублей.