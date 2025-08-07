Нигер официально объявил Россию своим главным стратегическим партнером и союзником. Эта новость, не вошедшая в мировую информационную повестку, важна для понимания текущих событий в Африке, сообщает РИА Новости.

© РИА Новости

Нигер, расположенный в Западной Африке, был включен в французскую зону интересов в конце XIX века. После Второй мировой войны страна обрела независимость, но остается одной из беднейших в регионе.

Страна страдает от внутренних конфликтов, голода, засух и деятельности французских спецслужб, поддерживающих радикальные исламские группировки. В результате Нигер ведет постоянные боевые действия с джихадистами, несмотря на подготовку командного состава в США и Франции. В 2023 году Россия и Нигер подписали меморандум о сотрудничестве в сфере обороны. Оно обусловлено успехами российских подразделений в других странах Африки, пишет агентство.

Нигер богат полезными ископаемыми, включая уран, добычей которого ранее занималась французская корпорация Areva. Автор подчеркивает, что «французы на месторождениях Azelik, Madaouela, Imouraren и Tassa добывали от двух до четырех тысяч тонн вмещающей руды, или пять процентов мирового производства». Уран Нигера сыграл важную роль в энергетическом кризисе Европы. Сообщается, что установление дружественных отношений с Нигером усилит позиции «Росатома» на мировом рынке ядерного топлива.

Как отмечается, сотрудничество Нигера с «Росатомом» может сделать российский атомный дивизион ведущим мировым игроком, регулирующим энергетические планы Европы, отмечается в материале.