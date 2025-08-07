Новые возможности: администрация Суэцкого канала заявила о планах сотрудничества с РФ

Усама Рабиа, председатель и управляющий директор Управления Суэцкого канала, заявил о готовности заключить договор о партнерстве с Россией. Эксперты, опрошенные «Известиями», рассказали, что совместная работа может принести РФ.

Авторы материала напоминают о том, что в настоящее время взаимодействие сторон происходит только в рамках проекта создания российской промышленной зоны на территории объекта.

По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, Суэцкий канал является одним из ключевых мировых транспортных маршрутов, через который проходит до 12% мировой торговли. Как уточнил он партнерство с администрацией канала может означать упрощение процедур для российских судов, совместные инфраструктурные проекты. Эксперт подчеркнул, что Россия получит возможность содействовать развитию логистических центров, которые находятся в рамках канала. Это позволит ей укрепить свои позиции на мировой арене в сфере морских перевозок в направлении Азии, Африки и Латинской Америки, подчеркнул специалист.

Сотрудничество с администрацией Суэцкого канала может принести значительную пользу любой компании в мире, поскольку это одна из наиболее прибыльных и стабильных монополий, утверждает Саид Гафуров, доцент кафедры зарубежного регионоведения Московского государственного лингвистического университета.

Вложение средств в развитие инфраструктуры канала может привести к уменьшению расходов на таможню и логистику, а также к локализации производства, в том числе в обход санкций, считает эксперт управления международного сотрудничества Государственного университета управления Александр Рудой. Кроме того, такое сотрудничество может способствовать развитию транспортной инфраструктуры и созданию хранилищ для нефти и сжиженного природного газа, отметил он.