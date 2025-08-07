Российский фондовый рынок отреагировал на анонс встречи Путина и Трампа

Индекс Мосбиржи увеличился на 4,5% с открытия торгов, следует из данных на сайте Мосбиржи.

Всплеск начался в 11:00 по мск, после заявления помощника президента России Юрия Ушакова, который сообщил о договоренности провести встречу президентов РФ и США «в ближайшие дни». По его словам, следующая неделя была обозначена как ориентир для встречи Путина и Трампа, однако он затруднился сказать точно, сколько дней займет подготовка.

На 11:24 индекс зафиксировался на отметке 2887.

Ранее о возможной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа сообщил New York Times со ссылкой на источники. Сам Трамп во время пресс-конференции ответил, что «есть хорошие шансы, что очень скоро эта встреча состоится». Уклончиво также высказался глава госдепартамента США Марко Рубио.