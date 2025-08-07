Объем двусторонней торговли между Россией и Китаем снизился

Объем двусторонней торговли между Россией и Китаем за январь-июль составил $125,8 млрд. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что за указанный период экспорт китайских товаров в Россию сократился на 8,5%, достигнув $56,23 млрд, а импорт российских товаров в Китай уменьшился на 7,7% и составил $69,57 млрд.

Положительное сальдо для России за первые семь месяцев 2025 года сохранилось на уровне $13,34 млрд, что примерно сопоставимо с показателями за аналогичный период 2024 года. Лишь в июле объем торговли между РФ и КНР увеличился на 8,7% по сравнению с предыдущим месяцев, до $19,13 млрд. За месяц китайский экспорт вырос на 9,6%, а импорт российских товаров вырос на 7,8%.

Россия экспортирует в Китай нефть, природный газ и уголь, а также медь, древесину, топливо и морепродукты. В свою очередь Китай поставляет в Россию автомобили, электронику, промышленное оборудование и товары народного потребления.

В 2023 году товарооборот между КНР и РФ увеличился на 26,3% и достиг $240,11 млрд. В 2024 году был установлен новый рекорд — показатель двусторонней торговли превысил $244 млрд.