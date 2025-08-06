Цена нефти марки Brent упала ниже 67 долларов за баррель

Андрей Дуванов

Цена на нефть марки Brent упала ниже 67 долларов за баррель. Об этом сообщает РИА Новости.

Цена нефти марки Brent упала ниже 67 долларов за баррель
© Global Look Press

Таким образом, цена нефти потеряла более 1% от стоимости. В последний раз цена барреля марки Brent опускалась ниже 67 долларов 2 июля.

Как отмечает источник, на 21:10 по мск цена октябрьских фьючерсов на нефть упала до 66,83 долларов за баррель (-1,2%). При этом, цена на сентябрьские фьючерсы нефти марки WTI также подешевели на 1,4% — до 64,26 доллара за баррель.

Ранее в США уточнили термин «российская нефть».