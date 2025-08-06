Индекс Мосбиржи отреагировал на слова Трампа о переговорах

Индекс Мосбиржи вырос на 0,33%, до 2800,01 пункта, на фоне заявления президента США Дональда Трампа о прогрессе в вопросе урегулирования украинского конфликта. Об этом пишет РБК.

В среду, 6 августа, американский лидер рассказал в соцсетях, что встреча российского президента Владимира Путина и спецпосланника главы США Стива Уиткоффа в Москве прошла продуктивно и на ней был достигнут прогресс.

Аналитики портала заметили, что в последний раз бенчмарк торговался выше отметки в 2800 пунктов почти две недели назад — 25 июля.

Индекс Мосбиржи пошел вниз после слов Трампа про переговоры по Украине

По их данным, отметка была достигнута в 20:20 мск, к 20:46 мск рост замедлился до 0,31%, индекс откатился к 2799,59 пункта.

В лидерах роста индекса Мосбиржи по состоянию на 19:33 были обыкновенные акции «Ростелекома» (+4,79%), ЮГК (+4,36%), «Россетей» (+3,07%), ПИКа (+1,49%), «Совкомфлота» (+1,27%).

В аутсайдерах, по словам экспертов, оказались акции «Роснефти» (-0,72%), «Мать и дитя» (-0,63%), Московской биржи (-0,49%), обыкновенные акции «Группы Астра» (-0,43%), обыкновенные акции «Банка «Санкт-Петербург» (-0,31%).

Ранее сообщалось, что 1 августа индекс Мосбиржи снизился после заявления Трампа о перемещении атомных подлодок «ближе к России».