Бразилия обратилась в ВТО для консультаций по тарифам Трампа

Бразилия направила запрос в ВТО для проведения консультаций в связи с импортными пошлинами, которые в отношении латиноамериканской страны ввела администрация президента США Дональда Трампа. Об этом информирует газета Folha de A.Paulo.

"Запрос о консультациях был направлен в эту среду. По мнению бразильского правительства, пошлины не соответствуют ряду обязательств в рамках ВТО", - отмечает издание.

Напомним, что 30 июля Трамп распорядился повысить импортные пошлины в отношении Бразилии до уровня в 50 процентов под предлогом действий латиноамериканской страны, которые якобы всячески угрожают Вашингтону. В свою очередь, бразильский президент Лула ранее заявил, что, если Трамп увеличит импортный тариф для бразильской продукции, то Бразилия приступит к поиску новых торговых партнеров.