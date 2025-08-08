Снижение цен в России призвали не называть дефляцией

Последнее время в России заговорили о дефляции - противоположном инфляции процессе. С 29 июля по 4 августа цены снизились на 0,13%, особенно на плодоовощную продукцию. Картофель, например, подешевел почти на 11%.

«Слово «дефляция» немного неправильно используют, например, когда где-то упали цены на картошку или яблоки. Дефляция, как и инфляция, является изменением масштаба цен. То есть она предполагает не то, что цена отдельного продукта снизилась на процент, а то, что вся система цен поползла вниз. Если в стране цены на бензин растут, а на картошку падают, то это просто динамика цен. Это не дефляция, просто наступает снижение цен на отдельные категории продуктов, наблюдаются естественные сезонные изменения», - отметил в беседе с Общественной Службой Новостей доктор экономических наук, бывший заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод.

По словам собеседника издания, дефляция в экономической теории считается нехорошим фактором. Зачастую она соседствует с экономической стагнацией, то есть с периодом, когда экономика не растет. Если все участники рынка примутся снижать цены и сокращать производство, то экономически страна развиваться не будет.