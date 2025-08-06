«Платиновый кризис» достиг апогея

Дефицит платины, который длится уже много лет, достиг критической точки. Банки в Лондоне борются за уменьшающиеся запасы, а покупатели в Китае и США активно приобретают большую часть доступного металла, сообщает Bloomberg.

По информации агентства, из-за недостатка платины на рынке она стала одним из самых выгодных товаров в этом году, что привело к рекордному росту цен на этот драгоценный металл. Из-за опасений по поводу торговых ограничений большие запасы платины находятся на складах в США, в то время как китайский импорт продолжает превышать прогнозируемый внутренний спрос.

В торговых центрах Лондона и Цюриха возник дефицит, что заставляет трейдеров более внимательно относиться к своим запасам. По данным Bloomberg, аналитики отрасли в целом согласны в том, что произошло с металлом, но отсутствие точных данных о запасах в Лондоне затрудняет оценку реального сокращения запасов.

Китай закупил рекордное количество платины — 1,2 миллиона унций — во втором квартале, сообщает агентство. Эта страна, которая является крупнейшим потребителем платины в мире, импортирует большую часть металла. Однако, по данным банка Standard Chartered, объемы поставок стабильно превышают оценочный внутренний спрос.

В Китае существуют строгие ограничения на экспорт драгоценных металлов, и, кроме того, отсутствует информация о внутренних резервах. Большинство закупок осуществляется через компанию China Platinum Co. — государственное предприятие, которое является единственным участником рынка, имеющим право на беспошлинный ввоз платины. Это усложняет возможность отследить реальных покупателей в каждой сделке, пишут авторы.