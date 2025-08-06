ЕС отменит пошлины на американские удобрения

Евросоюз отменит пошлины на некоторые американские удобрения для замены российского импорта.

Об этом сообщает издание Euractiv со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника, передает РИА Новости.

«Высокопоставленный европейский чиновник заявил, что Брюссель снизит пошлины на некоторые американские удобрения до нуля, чтобы заменить российский импорт», — пишет издание.

Euractiv отмечает, что, в частности, ЕС мог бы отменить пошлины на производимый в США аммиак в рамках торговой сделки, о которой объявили стороны 27 июля. В то же время оно указывает, что источник в ЕС не уточнил, будут ли отменены пошлины на американский аммиак.

Издание отмечает, что европейские военные компании сталкиваются с проблемами из-за подорожания производства аммиака в ЕС на фоне высоких цен на газ на континенте. Аммиак, который является ключевым сырьем для удобрений, также широко используется в производстве взрывчатых веществ. По данным Euractiv, объем импортируемого из США в ЕС аммиака вырос с 17,8 тысячи тонн в 2019 году до 141,8 тысячи тонн в 2024 году.