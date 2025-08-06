Цена Аи-95 на бирже обновила рекорд третий день подряд

Биржевая стоимость бензина марки "Премиум-95" впервые поднялась выше 78 тыс. рублей за тонну и обновляет рекорд третий день подряд. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена бензина Аи-95 выросла в среду на 1,09%, до 78,816 тыс. рублей за тонну, что является максимальным значением за всю историю торгов. Этот вид топлива обновляет ценовой рекорд третий торговый день подряд.

Бензин Аи-92 подорожал на 0,45%, до 67,62 тыс. рублей за тонну, также постепенно приближаясь к рекордному значению (70,508 тыс. рублей за тонну в сентябре 2023 года).

Стоимость летнего дизельного топлива увеличилась на 0,25% - до 58,452 тыс. рублей за тонну, топочного мазута - на 0,6%, до 23,139 тыс. рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов подросла почти на 7%, до 19,799 тыс. рублей за тонну. Топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) незначительно подешевело - на 0,01%, до 70,981 тыс. рублей за тонну.

В Минэнерго России ранее сочли минимальными риски необоснованного роста цен на топливо. Как отметили в министерстве, рынок нефтепродуктов сохраняет профицитный баланс, полностью обеспечивая потребности экономики. При этом в ФАС на фоне рекордных биржевых цен заявили, что ведомство рассматривает повышение минимального норматива продаж бензина на бирже до 17% с 15% для обеспечения прозрачности ценообразования и минимизации рисков необоснованного роста цен.

На прошлой неделе правительство РФ решило ввести временный запрет до конца августа на экспорт бензина для его производителей. До этого аналогичная мера распространялась только на непроизводителей. Замглавы ФАС РФ Виталий Королев говорил журналистам, что необходимость продления ограничений на экспорт для производителей еще и на сентябрь будет определяться кабмином в зависимости от биржевых цен на топливо.