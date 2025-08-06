Минфин сообщил о сокращении объема ФНБ за июль

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) по состоянию на 1 августа 2025 года составил 13,08 трлн руб., или 5,9% от прогнозируемого на 2025 год ВВП, сообщается на сайте Минфина России.

Объем ФНБ эквивалентен $159,8 млрд. На 1 июля объем ФНБ составлял 13,09 трлн руб.

Объем ликвидных активов фонда на 1 августа составил 3,95 трлн руб. (1,8% ВВП, прогнозируемого на 2025 год), что эквивалентно $48,3 млрд. Объем ликвидных активов фонда на 1 июля составлял 4,13 трлн руб.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в ЦБ РФ, пересчитанного в долларах, за период с 15 декабря 2024 года по 31 июля 2025 года составила $53,7 млн, что эквивалентно 4,4 млрд руб.

Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам ФНБ и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства фонда, за период с 1 января по 31 июля 2025 года в совокупности составили минус 392,36 млн руб. На счетах ФНБ в ЦБ РФ по состоянию на 1 августа размещено 210,21 млрд китайских юаней, 179,1 т золота и 419,6 млн руб.