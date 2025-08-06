В России потребовали от ЦБ двукратного снижения ключевой ставки

Сергей Миронов, председатель политической партии и руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной Думе, в беседе с «Абзацем» высказал мнение о необходимости снижения ключевой ставки Центрального банка вдвое. Это, по его мнению, поможет предотвратить углубление спада в экономике и не допустить ее стагнации.

Миронов отметил, что, по информации Росстата, за период с января по июнь 2025 года количество ликвидированных юридических лиц почти в полтора раза превысило число новых регистраций. Подобное наблюдалось лишь три года назад, после введения ограничительных мер со стороны западных стран.

По словам парламентария, одной из «верных примет» экономического спада является снижение грузоперевозок. Из-за этой ситуации в РЖД вынуждены вводить дополнительные выходные за свой счет. Как уточнил собеседник, причина нарастающего кризиса — кредитно-денежная политика Центробанка.

«Да, ЦБ два раза подряд снизил ключевую ставку, но он это сделал только под давлением общественного мнения», – отметил Миронов.

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Политик считает, что если бы ключевая ставка была снижена на несколько процентных пунктов в конце прошлого года, это могло бы дать положительный результат. Однако в текущих условиях необходимы более решительные действия — снижение ставки в два раза.