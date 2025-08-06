Экономике США предсказали новый удар из-за партнеров России

Если президент США Дональд Трамп выполнит свою угрозу и введет высокие пошлины в отношении тех стран, которые покупают российскую нефть, но мир на Украине не наступит, то эта «дубинка» ударит по экономике самих Соединенных Штатов. Об этом сообщил канал CNN.

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В частности, американским гражданам предсказывают более дорогие потребительские товары, стоимость которых вырастет из-за скачка цен на нефть. Такой точки зрения придерживается старший научный сотрудник по энергетике и геополитике в Центре стратегических и международных исследований, двухпартийном американском аналитическом центре, Клейтон Сигл. Он убежден, что предполагаемые пошлины приведут к усилению инфляции в США, а также повысят затраты предприятий.

В свою очередь, аналитик по сырьевым товарам в UBS Wealth Management Джованни Стауново заявил, что дополнительные пошлины на китайские товары, которые уже составляют 30 процентов, вероятно, приведут к росту цен на потребительские товары в США.

«Это расстроит американских потребителей», — предсказал он.

Что касается России, то, по его мнению, она слишком велика, чтобы обанкротиться.

Ранее появился прогноз о конфискации замороженных в США российских активов после истечения срока ультиматума главы Белого дома.