Как тарифный конфликт Индии и США сыграет на руку России

Американо-индийская торговля может сократиться на десятки процентов, если США повысят пошлины с 25% до 100%. В ответ Индия может принять свои меры. Подробности узнали «Известия», поговорив с экспертами.

Как отмечается, в 2024 году объем торговли между странами достиг 129 миллиардов долларов. Выбор Индии в качестве партнера для США не случаен, ведь эта страна является геополитическим соперником Китая, с которым США стремятся достичь соглашения в области торговли. Кроме того, президент США стремится оказать давление на Россию.

По словам политолога-востоковеда, эксперта по Южной Азии Владимира Сотникова, Индия проводит политику, которая позволяет ей поддерживать баланс в отношениях с различными странами. В настоящее время она стремится развивать стратегическое партнёрство как с Россией, так и с США. При этом конфликт между Вашингтоном и Нью-Дели объективно играет на руку Москве, отметил собеседник.

Товарооборот России и Индии в 2024 году достиг рекордных $70,6 млрд, при этом экспорт составил $67,2 млрд, а импорт — $4,8 млрд. Основные закупки у России — минеральные ресурсы ($60 млрд). Эксперты прогнозируют рост товарооборота до $74–76 млрд в 2025 году без внешних шоков и до $71–72 млрд при их наличии.

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Советник премьера Индии Аджит Довал прибыл в Москву для укрепления оборонных и энергетических связей. В случае отказа Индии от российских энергоносителей, цены на нефть могут вырасти до $80–85 за баррель, что негативно скажется на обеих странах. Однако отказ маловероятен, и прогноз стоимости Brent на конец августа — $67–72 за баррель, подчеркивают собеседники издания.