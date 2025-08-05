С 1 сентября лицензии на торговлю алкоголем будут выдавать по-новому

С 1 сентября пошлины на торговлю алкоголем будут взимать с каждой торговой точки, а не с юрлица, как сейчас. Законы об этом публикует "Российская газета".

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Госпошлины за выдачу, переоформление или продление лицензии на розничную продажу алкоголя составят 20 тыс. руб. в год за каждую торговую точку в сельском населенном пункте и 65 тыс. руб. в остальных случаях. Сейчас крупная торговая сеть платит те же 65 тыс. руб. в год, как и небольшой сельский магазин.

Изменятся и штрафные санкции. Если сейчас за нарушения в одном магазине лицензии могут лишить всю торговую сеть, с 1 сентября наказывать будут конкретный провинившийся магазин.

Несмотря на существенное увеличение финансовой нагрузки на торговые сети, это не приведет к росту цен на алкоголь, считает руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Затраты на оплату пошлины вырастут на 178 руб. в день для магазина - это совершенно незаметное увеличение, считает эксперт. А для сельской местности пошлины и вовсе снизятся в три раза.