Трамп объявил о введении тарифов на фармацевтику в 250%

Планируемые тарифы на фармацевтические препараты, импортируемые в США, могут, в конечном итоге, достичь 250%, заявил президент Дональд Трамп.

Это самый высокий показатель, которым он угрожал до сих пор, сообщает телеканал CNBC.

Президент уточнил, что сначала введет "небольшой тариф" на фармацевтические препараты, но затем, максимум через год-полтора, он повысит эту ставку до 150%, а затем и до 250%.

Администрация Трампа в апреле инициировала так называемое расследование по разделу 232, касающемуся фармацевтической продукции. Это юридический орган, который позволяет министру торговли расследовать влияние импорта на национальную безопасность.

По оценкам экспертов, введением высоких тарифов президент хочет стимулировать фармацевтические компании к переносу производственных операций в США. Внутреннее производство лекарств за последние несколько десятилетий резко сократилось. Такие компании, как Eli Lilly и Johnson & Johnson, объявили о новых инвестициях, чтобы завоевать расположение главы Белого дома.

Специалисты предупреждают, что планируемые сборы нанесут удар по фармацевтической промышленности. Тарифы могут привести к росту издержек, сдерживанию инвестиций в США и нарушению цепочки поставок лекарств, подвергая риску пациентов. Производители препаратов уже осознают последствия политики Трампа в области ценообразования, которая, по их утверждению, угрожает доходам и способности инвестировать в исследования и разработки.