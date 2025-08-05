Стоимость нефти упала на фоне возможного воздушного перемирия с Киевом

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE на минимуме упала на 1,8% на фоне возможного воздушного перемирия России и Украины. Об этом сообщает РБК.

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Отмечается, что на минимуме цена нефти составила 67,52 долларов за баррель. При этом к 20:01 по московскому времени снижение замедлилось до 1,33%, стоимость Brent в этот момент находилась на уровне 67,85 долларов за баррель.

Котировки упали после сообщения Bloomberg о том, что РФ рассматривает предложение президента США Дональда Трампа о воздушном перемирии с Украиной. По данным агентства, Москва может пойти на этот шаг, но только при условии, что Киев также подпишется под ним.