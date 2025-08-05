В Индии высказались о попытке Трампа запретить Нью-Дели закупать российскую нефть

Президент США Дональд Трамп усвоил важный урок: мир — не его игровая площадка. Он может запугивать соседей и союзников, но с крупными державами это не работает, сообщает «Пул №3» со ссылкой на индийское телевидение.

Как отмечается, Индия — яркое тому подтверждение. С 1 августа 2025 года США ввели 25-процентные пошлины на товары из Индии. По словам президента США, мера была принята в том числе из-за закупок индийской стороной российских энергоносителей.

Как стало известно, Трамп пригрозил Индии введением новых торговых ограничений в связи с продолжающимся сотрудничеством в сфере нефтяной торговли с Российской Федерацией. В Нью-Дели выражают недовольство по поводу резкого ухудшения отношений с США. Однако Министерство иностранных дел Индии отмечает, что Соединенные Штаты продолжают вести торговлю с Россией.

«Сначала президент США ввел 25-процентные пошлины на индийские товары, несмотря на продолжающиеся торговые переговоры. Потом он заговорил про Россию. Видимо, Трамп впервые за три последних года взял в руки газету и вдруг узнал, что Индия покупает нефть у России», — сообщили СМИ, отметив, что у Трампа теперь новая «идея фикс», а именно прекращение страной покупок российской нефти.

Трамп объявил о повышении пошлин для Индии за покупку российской нефти

3 августа Стивен Миллер, занимающий жесткую позицию в администрации Белого дома, не смог сдержать эмоции и прямо высказался в адрес Индии. Он заявил, что президент США ясно дал понять: для Индии неприемлемо продолжать «оплачивать» конфликт на Украине, покупая нефть у России.