Экономист раскрыл влияние падения нефтяных цен на рубль

Краткосрочное падение цены на нефть не окажет серьезного влияния на цену рубля, но предугадать, как поведут себя цены, на данный момент нельзя, считает кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Кульбака.

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Своей оценкой специалист поделился с «Лентой.ру».

«Такой прямо вот сильной связи такие краткосрочные колебания не дадут. То, что продается сейчас будет поступать в Россию еще не скоро. На самом деле вопрос заключается в том: вот это снижение цены на нефть долгосрочное или краткосрочное? Чем оно короче будет, тем меньше будет влияние, если же это всерьез и надолго, тогда да, это повлияет. Это время только покажет, потому что сейчас никто не сможет сказать», — сказал Кульбака.

По его оценке, цена на нефть должна продержаться в нынешних значениях хотя бы один квартал, чтобы оказать влияние на рубль.

Ранее во вторник стоимость нефти эталонного североморского сорта Brent опустилась ниже 68 долларов за баррель. К 13 часам по московскому времени контракты на нефть с поставкой в октябре подешевели на 1,21 процента. На минимуме стоимость опускалась до 67,93 доллара за баррель.

Мировые цены на нефть начали падать в понедельник, 4 августа. Одной из причин называют принятое накануне решение ОПЕК+ об увеличении добычи. Как отмечает эксперт «БКС Экспресс» Людмила Рокотянская, этот шаг знаменует отмену добровольных сокращений в связи с крепким спросом на топливо и низким уровнем мировых запасов.