Президент США Дональд Трамп заявил, что дальнейшее снижение цен на нефть заставит Россию прекратить конфликт на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNBC News.

По мнению Трампа, для того чтобы президент России Владимир Путин принял решение об окончании СВО, мировые цены на нефть должны упасть еще на 10 долларов за баррель. По мнению главы Белого дома, это поставит российскую сторону в безвыходную ситуацию, поскольку «экономика РФ уже в тяжелом состоянии».

«Если нефть подешевеет еще на 10 долларов за баррель, у него не останется выбора. Экономика и так в тяжелом состоянии», — заявил Трамп.

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Ранее Трамп назвал условие для его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.