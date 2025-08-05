Трамп анонсировал «очень существенные» пошлины для Индии

Президент США Дональд Трамп намерен в течение суток «очень существенно» повысить торговые пошлины для Индии за закупку страной нефти из России.

Об этом глава Белого дома заявил 5 августа.

«Мы остановились на 25%, но, я думаю, что очень существенно повышу их (тарифы в отношении Индии – Прим. ред.) в течение следующих 24 часов», – заявил американский президент телеканалу CNBC News, добавив, что «они покупают российскую нефть».

Ранее американский лидер уже заявлял, что планирует существенно увеличить тарифы для республики из-за «закупок огромных объемов нефти из РФ».

В свою очередь в Министерстве иностранных дел (МИД) Индии заявляли, что ранее Вашингтон поощрял покупку энергоносителей из России, поскольку это позволяло сохранять стабильность мировых рынков.

Также во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны, критикующие за это Индию, сами ведут торговые отношения с Москвой.