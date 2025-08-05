Европа закупит у США мясо бизонов в обмен на снижение пошлин

В рамках двусторонней торговой сделки, заключенной с Вашингтоном, Европа пообещала закупить у США мясо бизонов в обмен на снижение пошлин. Об этом со ссылкой на неназванного европейского чиновника сообщает Reuters.

Объединение стремится внести в список товаров, ввоз которых будет освобожден от пошлин, как можно больше различной продукции. Так, например, в Евросоюзе (ЕС) все еще надеются на отмену пошлин США на спиртные напитки.

«До принятия решения осталось 48 часов, и мы не теряем надежды на то, что вина и спиртные напитки будут освобождены от налога», — заявил в интервью радио France Inter Габриэль Пикар, глава Федерации экспортеров вин и спиртных напитков FEVS.

По словам источника, переговоры о совместном заявлении с США, в котором будут изложены более подробные сведения, продвигаются очень активно, текст в целом готов, и ЕС ждет ответа от Вашингтона, чтобы огласить его.

В конце июля американский президент Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявили о достигнутом соглашении. Ключевым условием для пошлин в размере 15 процентов стало обязательство европейских стран закупить у США энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов и обещание ЕС вложить в американскую экономику дополнительно 600 миллиардов. Как заявил экс-посол США в ЕС Энтони Гарднер, на фоне бессвязной и крайне слабой переговорной позиции блока такие условия — лучшее, на что мог рассчитывать Брюссель.