В Германии призвали повысить пенсионный возраст

Министр экономики Германии Катерина Райхе из христианско-демократического союза (ХДС) призывает повысить пенсионный возраст до 70 лет. Это предложение вызвало волну протеста и угрожает дестабилизировать правительство.

Канцлер Фридрих Мерц с момента вступления в должность в мае избегал обсуждения проблемы стареющего населения, предпочитая объявлять о налоговых льготах для пожилых немцев. Однако его министр экономики настаивает на увеличении продолжительности трудовой жизни.

Катерина Райхе заявила в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Демографические изменения и постоянно растущая продолжительность жизни делают это неизбежным: продолжительность трудовой жизни должна увеличиваться. Мы должны работать больше и дольше".

СДПГ выступает против повышения пенсионного возраста. Генеральный секретарь СДПГ Тим Клюссендорф заявил: "О повышении пенсионного возраста для нас не может быть и речи". Он предлагает увеличить вклад в систему, сделав ее более привлекательной для женщин в плане работы полный рабочий день.