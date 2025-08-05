В Кремле высказались об угрозах США Индии

Россия фиксирует угрозы США по отношению к Индии, но не считает их законными.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы слышим много заявлений, которые фактически являются угрозами. Попытки вынудить страны прекратить торговые отношения с Россией. Мы не читаем такие заявления законными", - сказал Песков, комментируя заявление МИД Индии, который отреагировал на требование США прекратить импорт российской нефти, заявив, что будет отстаивать индийские национальные интересы.

Он отметил, что суверенные страны имеют право сами выбирать себе партнеров по торгово-экономическому сотрудничеству, исходя из своих интересов.