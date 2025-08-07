Страна НАТО снизила поставки одежды и обуви в Россию

В I полугодии 2025 года Турция уменьшила экспорт одежды и обуви в Россию. Об этом со ссылкой на турецкую статслужбу сообщает РИА Новости.

За первые шесть месяцев текущего года Россия закупила у страны НАТО одежды, обуви и головных уборов на 129,8 миллиона долларов, или на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Поставки одежды из нетрикотажной ткани оцениваются в 55,7 миллиона долларов. Трикотажный импорт составил 49,5 миллиона. Что касается обуви и одежды, то эти поставки оценили в 24,2 миллиона и 419,9 тысячи долларов соответственно.

При этом Германия купила у Турции одежды на 1,2 миллиарда долларов, Нидерланды на 924,1 миллиона, а Испания на 780,5 миллиона. Россия в этом списке располагается на 13 месте.

Между тем в первом полугодии вдвое вырос импорт в Россию турецкого шоколада. Стоимость июньских поставок дошла до 4,4 миллиона долларов. А за первые шесть месяцев сумма выросла до более чем 29 миллионов долларов.