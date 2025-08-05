Экономист оценил глубину прогнозируемого кризиса в России

В России эксперты заявляют о стагнации в промышленности – так, по данным Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, уровень спроса в июле этого года оказался самым низким за последние десять лет. Ситуация действительно непростая, но не катастрофическая, убежден кандидат экономических наук Николай Кульбака. Сохранение сегодняшних условий может привести к кризису, но прогнозы о его глубине делать рано, заявил он в беседе с Tsargrad.tv.

Сегодня 59% представителей промышленной отрасли считают сегодняшний спрос ниже нормы и делают мрачные прогнозы на будущее, пишет «Коммерсантъ». Это серьезная ситуация, согласился Кульбака, подчеркнув, что переживать пока рано.

«Ситуация действительно не самая хорошая. Да, она ухудшается. Сказать, что она катастрофическая — я бы не сказал. Бизнесу действительно трудно», — отметил экономист.

Он напомнил, что российская промышленность сталкивается с многочисленными трудностями на фоне постоянного санкционного давления. Предприятия вынуждены работать при дефиците ресурсов и в условиях ограниченного сотрудничества с иностранными партнерами. Это не мешает продолжать работу, но лишь до определенного времени, так как с каждым годом справляться с такими условиями становится сложнее, считает Кульбака.

Влияет на экономические показатели также повышение налоговой нагрузки и дорогая рабочая сила, которые «давят» на компании и делают их менее конкурентоспособными. Причем это обычный процесс, который сегодня остановить крайне сложно, отметил эксперт. По его мнению, в конечном итоге к концу года действительно возможен экономический кризис.

«Если все будет продолжаться в том режиме, в котором есть, — да, мы будем видеть в этом году определённый кризис. Глубину его, к сожалению, никто пока предсказать не может», — заключил экономист.

Напомним, 25 июля ПАО «КАМАЗ» объявило о введении сокращённой рабочей недели из-за кризиса на рынке грузовиков в России. По итогам полугодия рынок грузовиков сократился почти на 60%, в «КАМАЗе» продажи уменьшились на 30%. Причинами там назвали недальновидную политику импортеров иностранной техники и денежно-кредитную политику Банка России.

А 31 июля Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ) также объявил о переходе на четырёхдневную рабочую неделю. По данным Telegram-канала Mash, сотрудники жалуются на нестабильность, снижение зарплат на 15% из-за низкого спроса на наши автобусы.