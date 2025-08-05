В США выросло потребление угля для производства электроэнергии

Управление энергетической информации США опубликовало данные за первые пять месяцев 2025 года, показав рост потребления угля для производства электроэнергии на 19%. В результате доля угля в энергобалансе страны достигла 25%, что является рекордом за последние пять лет, сообщает РИА Новости.

Эта тенденция связана с увеличением стоимости газа на 87%, что привело к сокращению его доли в энергобалансе до 37%. В ответ на это США увеличили производство угля, несмотря на снижение запасов топочного угля.

Американский президент Дональд Трамп, который обещал увеличить добычу углеводородов, использует эту ситуацию для укрепления позиций США на глобальном энергетическом рынке. Выход США из Парижского соглашения по климату и снятие ограничений на выбросы парниковых газов позволили компаниям экономить более 52 миллиардов долларов в год, пишет агентство. Эти действия направлены на укрепление энергетического доминирования США и увеличение зависимости других стран от их ресурсов.

«Президент США расчищает поляну для опорных энергетических производств, обеспечивая закрытие внутренних потребностей и дальнейшее расширение международного присутствия», — говорится в материале.

Ранее замглавы Минэнерго Дмитрий Исламов заявил, что Россия в 2025 году намерена сохранить объем экспорта угля в Китай на уровне около 100 млн тонн, а с 2026 года планирует наращивать поставки.