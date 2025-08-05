Названа причина рекордного роста цен на бензин в России

Рекордное подорожание бензина премиальной марки АИ-95 на Петербургской бирже связано с недавними атаками украинских беспилотников (БПЛА) на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Речь идет об атаке украинских БПЛА, которая произошла 2 августа. В результате нападения могли быть повреждены установки первичной переработки сырья суммарной производительностью около 40 тысяч тонн в сутки. Таким образом, выпадение мощностей могло оказаться значительным, что привело к усилению тревожных настроений на бирже по поводу перспектив предложения топлива на рынке.

Компенсировать выпавшие объемы в скором времени не удастся, отметил источник. По его словам, восстановление поврежденных установок может занять от одного до шести месяцев. На этом фоне вице-глава Российского топливного союза Ринат Фаттахов отметил наблюдающийся сейчас на рынке дисбаланс спроса и предложения. Если первый продолжает расти, то второй фактически не изменился, а поставки топлива за рубеж сохраняются. Все это также оказывает давление на биржевые котировки, резюмировал он.

В ходе торгов на Петербургской бирже в понедельник, 4 августа, стоимость АИ-95 обновила рекорд, установленный в сентябре 2023 года, и превысила отметку в 77 тысяч рублей за тонну. За день котировки увеличились почти на тысячу рублей. Бензин АИ-92, в свою очередь, подорожал до 66,64 тысячи рублей за тонну (плюс 1,16 процента), а дизтопливо — до 58,13 тысячи рублей (плюс 0,5 процента).

Цены на бензин в России обновили рекорд

Для избежания дальнейшего разгона цен на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ 28 июля правительство полностью запретило вывоз бензина из России. Эта мера будет действовать до 31 августа 2025 года и распространится на производителей нефтепродуктов, хотя раньше затрагивала только непроизводителей бензина.