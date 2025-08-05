Платежный баланс Украины показал исторический антирекорд

В июне 2025 года платежный баланс Украины продемонстрировал рекордно низкий уровень, составив дефицит в размере 5,1 миллиарда долларов. Об этом пишет Forbes Ukraine.

Специалисты обращают внимание на то, что дисбаланс между объемами экспорта и импорта продолжает увеличиваться, что ведет к установлению нового исторического минимума. В статье подчеркивается, что подобные показатели указывают на усугубление торговых проблем государства.

Эксперты объясняют текущую ситуацию тем, что торговый дефицит, который был спрогнозирован в предыдущие месяцы, продолжает расти. Внутренний спрос снижается, но импорт увеличивается, что негативно сказывается на внешнеторговом балансе. Это создает дополнительные проблемы для экономики и требует поиска решений для стабилизации ситуации.

Информация, предоставленная Государственным статистическим управлением за первый квартал 2025 года, свидетельствует об ухудшении внешнеэкономической обстановки: разница между экспортом и импортом увеличилась на 57,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 8,515 миллиарда долларов.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на данные Нацбанка сообщили, что по итогам 2024 года ВВП Украины вырос на 2,9% вместо ожидаемых 3,4%, за первые месяцы 2025-го темпы роста составили всего 1,1%.