Более сотни российских городов оказались под угрозой исчезновения

В России под угрозой исчезновения оказались 129 малых городов, в которых проживает 3,4 миллиона человек. К такому выводу пришли эксперты РАНхиГС, результаты исследования опубликовали «Известия».

По данным ученых, за последние 10 лет численность населения в городах, о которых идет речь, сократилась на 314 тысяч. Помимо сокращения количества жителей, к исчезновению населенных пунктов приходит снижение занятости и уменьшение числа представителей малого и среднего бизнеса.

Сильнее всего численность населения сократилась в угольных, металлургических и лесопромышленных городах на севере страны, а также в периферийных городах депрессивных регионов. По словам заведующего лабораторией исследований экономики развития Президентской академии Степана Земцова, населенные пункты могут сжиматься на протяжении нескольких поколений, но обратить этот процесс можно не всегда.

«В случае появления новых экономических стимулов — например, перераспределения логистических потоков, создания промышленных или агропромышленных кластеров, инвестиционных проектов в сфере туризма или возрождения локального производства — малый город может вернуть утраченные функции», — рассказал он.

Какие российские города могут уйти под землю

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