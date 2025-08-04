Американские бизнесмены заинтересовались хранилищем газа РФ в Болгарии

Два американских финансиста Стивен Линч и Фэй Ванг обратились к властям Болгарии, чтобы обсудить возможные инвестиции в подземное хранилище, заполненное в основном российским природным газом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Речь идет о хранилище «Чирен», которое было построено в 1970-х годах.

«Линч и Ванг рассматривают способы участия в многомиллионном правительственном плане, направленном на удвоение мощности единственного в Болгарии подземного хранилища газа», — сообщили источники Reuters.

Отмечается, что намерения бизнесменов поддерживает Брэд Парскаль, который работал над президентскими кампаниями Дональда Трампа в 2016 и 2020 годах.

По данным Reuters, на текущей неделе Линч и Ванг должны встретиться с высокопоставленными правительственными чиновниками в Софии, чтобы обсудить, как они могу провести оценку газохранилища. Источники агентства охарактеризовали планируемые переговоры как «пробные», заявив, что заключение сделки пока не гарантировано.