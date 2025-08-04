Платежный баланс Украины показал исторический антирекорд

Платежный баланс Украины, фиксирующим разницу между экспортом и импортом, в июне текущего года достиг исторического антирекорда с дефицитом в $5,1 млрд. Об этом сообщает Forbes Ukraine.

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По информации издания, ситуация с платежным балансом страны продолжает ухудшаться. Такая тенденция была ожидаемой, поскольку рост торговых дефицитов наблюдался ранее. При этом импорт ускоряется на фоне замедления внутреннего спроса, отмечается в сообщении.

В конце июля член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что государственный долг Украины достиг $184,84 млрд, что примерно равно объему официального ВВП страны. По его мнению, если исходить из того, что размер ВВП сильно «надут», поскольку включает в себя всю финансовую помощь со стороны Запада, гранты из внешних источников, то госдолг Украины превышает ее реальный ВВП в 1,5-2 раза.

Глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной в этой стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил в конце прошлого месяца, что на Украине произошел дефолт. По его словам, после невыплаты Украиной по кредитам 2 июня 2025 года международное рейтинговое агентство S&P понизило рейтинг страны по ВВП-варрантам с CC (высокая вероятность невыполнения эмитентом обязательств) до D (дефолт). После этого на Западе не осталось ни одного эксперта в области экономики и инвестиций, которые бы отрицали реальный дефолт на Украине, добавил политик.