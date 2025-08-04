МИД Индии заявил, что Нью-Дели закупает российскую нефть по необходимости ради обеспечения доступных цен на энергоресурсы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В понедельник, 4 августа, президент США Дональд Трамп рассказал, что намерен «существенно повысить» импортные пошлины в отношении Индии в ответ на ее действия по перепродаже российской нефти.

«Индийский импорт является необходимостью, обусловленной мировой рыночной ситуацией. Однако показательно, что те же самые страны, критикующие Индию, сами занимаются торговлей с Россией. В отличие от нашего случая, такая торговля даже не является жизненно важной национальной необходимостью», — пояснили в МИД.

Ранее официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал сообщил, что Нью-Дели считает необоснованными и неблагоразумными нападки со стороны США и Евросоюза из-за импорта российской нефти.

Дипломат констатировал, что Индия, как и любая крупная экономика, принимает все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности.