Китай побеждает США в торговой войне, которую объявил Пекину американский лидер Дональд Трамп.

Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

«Мне не доставляет удовольствия сообщать, что Китай — безжалостная антиамериканская диктатура — побеждает. Но доказательства неопровержимы», — говорится в статье.

По данным издания, Китай рос в среднем на 5,3%, а США — на 1,25%. Вторым фактором являются провалившиеся попытки Трампа добиться от китайской стороны серьезных уступок.

Кроме того, Пекин ответил США 125% пошлинами на их 145% тарифы. Председатель КНР ограничил экспорт редкоземельных металлов в США, что создало риск полной остановки ряда отраслей производства — от автомобилей до истребителей. В итоге, как говорится в статье, американскому лидеру пришлось отступить и уменьшить пошлины на товары из Китая до 30%.

В ответ на это Китай опустил свои пошлины до 10%. Власти США пытались выставить данное обстоятельство как победу, однако на самом деле разговор идет лишь о перемирии.

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