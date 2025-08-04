Энергетик раскрыл последствия отказа Европы от газа РФ

Эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что своим отказом от российского газа Евросоюз (ЕС) только усугубит свой энергетический кризис. Об этом сообщает NEWS.ru.

По мнению Юшкова, сокращение поставок газа уже привело к деиндустриализации стран Евросоюза, которая обернулась финансовыми потерями. Кроме того, эксперт также считает, что именно из-за отказа закупать российский газ странами Европы, энергетический кризис растянулся на 2022 и 2023 года.

Юшков добавил, что больше всего от такой политики пострадал европейский промышленный сектор, особенно производство азотных удобрений.

«Нас на рынке газа Европы особо никто не заменил. В ЕС сократилось потребление газа примерно на 100 млрд кубов. В промышленном секторе цены на газ слишком высокие. В Европе закрылось множество заводов по производству азотных удобрений, потому что они из метана делаются, из природного газа, а газ дорогой. Нефть идет только по трубопроводам, морским транспортом запрещено. Это все приводит к неэффективности, они не получают выручку, потому что не производят какие-то товары», — заявил он.

Ранее Юшков заявил, что Евросоюз сознательно поставил политические интересы выше экономического процветания.