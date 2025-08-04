Стоимость бензина АИ-95 обновила исторический рекорд

Цены на бензин АИ-95 на Петербургской бирже по территориальному индексу европейской части России 4 августа выросли на 1,08%, до 77,001 тыс. руб. за тонну, пишет «КоммерсантЪ» .

Журналисты заметили, что это — новый исторический рекорд. В предыдущий раз стоимость Аи-95 обновляла ценовой максимум 7 сентября 2023 года: тогда марка подорожала до 76,87 тыс.рублей за тонну.

Бензин АИ-92 на бирже 4 августа подорожал на 1,16%, до 66,64 тыс. руб. за тонну, дизельное топливо — на 0,5%, до 58,13 тыс. руб. за тонну.

При этом цена на авиакеросин упала на 4,13% — до 67.19 тыс. рублей за тонну. Мазут подешевел на 0,02%, до 22, 95 тыс. рублей за тонну, сжиженные углеводородные газы (СУГи) — на 0,4%, до 18,99 тыс. рублей.

Оптовые котировки на топливо растут, несмотря на вступление в силу с 30 июля запрета на экспорт бензина для производителей, выпускающих более 1 млн тонн бензинов в год, пояснили эксперты.

Россиян предупредили о подорожании бензина

Напомним, что ограничение действует по 31 августа. До того эмбарго действовало для трейдеров, нефтебаз и НПЗ меньшей мощности.

Ранее сообщалось, что в августе 2025 года стоимость топлива на заправках может вырасти на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.