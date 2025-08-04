Одна страна начала закупать нефть в США из-за угроз Трампа

Агентство Reuters сообщило о заключении Индией с США контракта на поставку нефти после угроз американского президента Дональда Трампа.

Как отмечается, речь идет о семи миллионах баррелей нефти с поставкой в сентябре. Индия является союзником России по БРИКС.

Договор был подписан индийским нефтеперерабатывающим заводом Indian Oil Corp (IOC). Сообщается, что 4,5 миллиона баррелей сырья поставят из США, полмиллиона — из Канады, оставшиеся два миллиона — их Абу-Даби.

По словам источников, крупная закупка нефти IOC произошла после того, как открылось арбитражное окно для поставок американской нефти в Азию, а индийские нефтеперерабатывающие заводы приостановили закупки российской нефти из-за сокращения скидок.

Ранее в США индийские нефтеперерабатывающие предприятия (НПЗ) были обвинены в поддержке конфликта на территории Украины. Стивен Миллер, занимающий пост заместителя руководителя администрации Белого дома, напомнил, что президент США неоднократно выражал обеспокоенность индийским партнерам по поводу недопустимости финансирования боевых действий на Украине. Однако покупатели из этой азиатской страны пока не обратили внимания на призывы главы Белого дома.

Пушков объяснил, почему Индия продолжает покупать нефть у России

Если к 8 августа не удастся достичь мирного соглашения, Дональд Трамп пригрозил ввести санкции против России и установить 100-процентные пошлины на импорт энергоресурсов из РФ. Это может привести к тому, что Индия будет вынуждена полностью отказаться от импорта нефти из России, что нанесет значительный ущерб экономике страны.