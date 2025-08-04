В России может появиться первый город для многодетных

Первый в РФ город, ориентированный на многодетные семьи, планируется построить в Новгородской области.

Об этом сообщила предприниматель, автор программы "Дети - это счастье" и проекта "Менделеевград" Ольга Курбатова.

"Город для многодетных семей под уловным названием "Менделеевград" планируется построить в Новгородской области на территории 150 га. Нигде в мире ничего подобного мы не нашли и станем в этом первыми. Численность населения города составит около 5 тысяч человек, 2,6 тысяч из которых - дети", - сказала Курбатова в ходе заседания Ассамблеи региональных общественных советов в сферах строительства и ЖКХ РФ и комиссии по обеспечению эффективности архитектурно-строительного проектирования Общественного совета при Минстрое России.

Проект планируется реализовывать в три очереди, в настоящее время он находится на стадии проектирования, добавил управляющий проектом "Менделеевград" Виктор Дуда. По его словам, по планам - в течение этого года подготовить всю проектную документацию и в 2026 году выйти на строительную площадку. Он добавил, что градостроительная концепция подразумевает формирование четырех кластеров - жилого, научно-производственного, общественно-делового и туристического.

"Менделеевграда" предполагает смешанный тип малоэтажного жилья и среду, ориентированную на семьи с детьми, отмечается в презентации проекта. Целью проекта является запуск программы демографического роста в РФ. Проект планируется реализовать до 2032 года. Предполагается, что стоимость 1 кв. м жилья в проекте составит 100 тыс. рублей.