Суэцкий канал захотел заключить договор с Россией

Администрация Суэцкого канала выразила надежду на заключение договора о партнерстве с Россией, сообщил РИА Новости глава администрации канала Усама Рабиа.

В настоящее время Россия сотрудничает с экономической зоной Суэцкого канала в районе Порт-Саида, но прямого партнерства с самим каналом пока нет.

"Мы надеемся на это (заключение договора)", - сказал Рабиа, подчеркнув, что канал не политизирован и относится ко всем странам одинаково.

В мае 2018 года Россия и Египет заключили межправительственное соглашение о создании российской промзоны (РПЗ) в районе Суэцкого канала. В марте 2023 года было подписано дополнительное соглашение, позволяющее компаниям-резидентам РПЗ продавать продукцию не только в третьи страны, но и на египетском рынке.