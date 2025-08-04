Трамп выдвинет своего кандидата на пост главы ФРС

Президент США Дональд Трамп выдвинет следующего кандидата на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС) в ближайшие дни. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Как заявил глава Белого дома журналистам 3 августа, он также объявит кандидата на должность нового главы Бюро статистики министерства труда США. 1 августа глава президент уволил его руководителя Эрику МакЭнтарфер после выхода статистических данных, показавших сильное ослабление рынка труда США.

Трамп обвинил МакЭнтарфер, назначенную экс-президентом США Джо Байденом, в фальсификации статистики по занятости. Однако никаких доказательств в поддержку утверждений республиканцем не было представлено.

Президент США написал в соцсети Truth Social, что МакЭнтарфер будет заменена кем-то «гораздо более компетентным и квалифицированным».

Трамп неоднократно заявлял, что хочет добиться увольнения действующего председателя ФРС Джерома Пауэлла на фоне отказа ФРС снижать базовую процентную ставку. Это действие, как считает политик, должно помочь сэкономить американскому бюджету до $1 трлн в год.

Так, 8 июля, Трамп заявил, что Пауэлл должен уйти в отставку, чтобы ключевая ставка в стране снизилась.