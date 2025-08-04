Европе предрекли провал из-за антироссийских санкций

В июле Евросоюз (ЕС) принял 18-й пакет санкций, снизив «ценовой потолок» на российскую нефть с 60 до 47,60 долларов за баррель и запретив импорт нефтепродуктов из России. Скидки на российскую нефть марки Urals достигли минимума с начала украинского конфликта, составив в среднем 11,45 долларов за баррель, сообщает РИА Новости.

В материале подчеркивается, что Россия адаптировалась к ограничениям: вывела танкеры из юрисдикции ЕС, «сменила флаги и прописку», отказалась от услуг западных компаний. Также сообщается, что теневой флот продолжает расширяться, а морской экспорт нефти достиг максимума за 19 месяцев.

Эксперты считают, что для России и ее покупателей мало что изменится после введения нового ценового потолка в сентябре. Спрос на российскую нефть в Азии высок, и импортеры привыкли работать в обход ограничений. Контракты привязаны к Dubai с дисконтом три доллара за баррель, что дает более высокую маржинальность.

Собеседники отмечают, что растущий спрос со стороны Китая, Индии и Турции компенсирует снижение скидок. Они указывают на то, что КНР закупает около двух миллионов баррелей в сутки, Индия — в основном Urals, Турция в июне увеличила закупки до рекорда.

Подчеркивается, что США угрожают вторичными санкциями, но Китай и Индия научились обходить ограничения. По словам посла РФ в Индии Дениса Алипова, российская нефть остается ключевым элементом энергетической безопасности Нью-Дели. Китай отверг ультиматум США, заявив, что энергетический суверенитет — внутреннее дело страны. Также сообщается, что радикальное ограничение российского экспорта приведет к росту цен на нефть, что невыгодно Западу.