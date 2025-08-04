Трамп предупредил Индию о значительном повышении пошлин за перепродажу нефти РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что «существенно повысит» импортные пошлины в отношении Индии в ответ на ее действия по перепродаже российской нефти. Об этом он сообщил у себя на странице в Truth Social, передает РИА Новости.

По словам Трампа, Индия «закупает огромные объемы российской нефти, а затем продает ее на открытом рынке с большой прибылью».

«По этой причине я существенно подниму пошлины, которые Индия платит США», — добавил он.

Индия является третьим по величине импортером энергоносителей в мире и закупает свыше 80% своей потребляемой нефти на международных рынках. По данным Times of India, в июне закупки Нью-Дели топлива из РФ выросли до 11-месячного максимума. Причиной этого стало усиление геополитической напряженности между Израилем и Ираном. При этом Трамп заявлял, что Индия проинформировала его о намерении отказаться от закупок российской нефти.