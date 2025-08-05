В МИД высказались о дискомфорте из-за расчетов в рупиях

Россия и Индия смогли отработать вопрос расчетов в национальных валютах. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Его процитировало ТАСС.

По его словам, вопрос о продаже Индии российской нефти за рупии безусловно крупный, но дискомфорта Москва не испытывает. Он признал, что в торговле случаются дисбалансы, для решения которых нужны такие инструменты, как BRICS Bridge и BRICS Clear. У стран должна быть возможность расплачиваться некими накоплениями на счетах, не имея ограничений.

Как пояснил Рябков, это чем-то похоже на то, с чего начинал Европейский союз, создавший систему European Currency Unit (ECU).

«Это не наличная валюта; тем более не было никакого единого эмиссионного центра. Но это система взаимозачетов, расчетная единица», — констатировал Рябков.

Ранее профессор РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов заявил, что индийская рупия могла бы стать одной из альтернативных валют для сбережений.

По мнению аналитика Николая Дудченко, вероятность того, что Индия окончательно прекратит покупать у России нефть, чрезвычайно мала.