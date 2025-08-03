ОПЕК+ увеличила квоты на добычу нефти

Восемь стран ОПЕК+ увеличат предельный уровень добычи нефти на 547 тысяч баррелей в сутки. Это произойдет в сентябре, сообщает организация.

Представители Саудовской Аравии, России, Ирака, ОАЭ, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана встретились в виртуальном формате 3 августа, чтобы рассмотреть условия и перспективы мирового рынка.

Было решено увеличить предельный уровень добычи нефти в следующем месяце. Данный шаг позволит членам ОПЕК+ завершить выход из добровольных ограничений на 2,2 млн баррелей в сутки.

«Восемь стран-участниц реализуют корректировку добычи на 547 тыс. баррелей в сутки в сентябре 2025 года по сравнению с августом 2025 года. Поэтапный отказ от дополнительных добровольных корректировок производства может быть приостановлен или отменен в зависимости от меняющихся рыночных условий», — сказано в сообщении.

В ОПЕК+ добавили, что такая гибкость позволит группе продолжать поддерживать стабильность нефтяного рынка.

Россия сможет увеличить добычу нефти в сентябре до 9,449 млн баррелей, а Саудовская Аравия до 9,976 млн.