Страны ОПЕК+ достигли соглашения об увеличении нефтедобычи в сентябре

Восемь стран-участниц Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+), среди которых Саудовская Аравия, Российская Федерация, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман, достигли принципиальной договоренности об увеличении объемов добычи нефти в сентябре на 548 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В случае утверждения данного решения «восьмеркой» альянса в ходе онлайн-встречи, запланированной на 3 августа, будет завершено развертывание одного из пакетов добровольных сокращений добычи нефти, составлявшего 2,2 миллиона б/с и продолжавшегося с середины весны. Помимо этого, в квотах будет учтено увеличение базового уровня нефтепроизводства для Объединенных Арабских Эмиратов на 300 тысяч б/с.

Первоначально планировалось, что увеличение объемов добычи будет происходить постепенно, с темпом 130-140 тысяч б/с ежемесячно, и будет осуществляться с апреля 2025 года по октябрь 2026 года. Однако практически сразу организация отказалась от данного плана: в апреле на рынок было выпущено 138 тысяч б/с, в то время как в мае, июне и июле - по 411 тысяч б/с ежемесячно, а в августе запланировано увеличение на 548 тысяч б/с. Свое решение представители ОПЕК+ объяснили стабильным состоянием рынка и благоприятными перспективами развития мировой экономики.