Азербайджан начал поставки газа в Сирию через Турцию

Азербайджан начал поставки природного газа в Сирию через Турцию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минэкономики Азербайджана.

Напомним, что в рамках визита главы Сирии Ахмеда Аль-Шараа в Баку 12 июля был подписан меморандум о взаимопонимании между SOCAR (Государственной нефтяной компанией Азербайджана) и сирийским кабмином.

Согласно документу, на первом этапе проекта планируется экспортировать в Сирию 1,2 млрд кубометров природного газа в год.

«Состоялась церемония запуска в эксплуатацию пограничного трубопровода Килис – Алеппо, который обеспечит транспортировку азербайджанского газа в Сирию через Турцию», — отметили в пресс-службе.

В министерстве уточнили, что в церемонии участвовали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар, руководитель Катарского фонда развития Фахада Хамад Хассан Аль-Сулаити и министр энергетики Сирии Мухаммед Аль-Башир.

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Байрактар заметил в ходе мероприятия, что его участники стали свидетелями исторического события, присутствовали при начале работ по восстановлению энергетической инфраструктуры Сирии.